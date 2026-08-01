Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (1/8), μετά από σοβαρό περιστατικό στον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα Αττικής, όπου μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από συρμό τρένου.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας στήθηκε άμεσα επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Αμέσως μετά την ανάσυρσή της, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.