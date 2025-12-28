Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το απόγευμα της Κυριακής ένα τροχαίο ατύχημα που κατέληξε σε καραμπόλα έξι Ι.Χ. αυτοκινήτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο 42,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν δύο ελαφροί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, καθώς τα οχήματα που ενεπλάκησαν παραμένουν στην άκρη του δρόμου, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή τους και η καταγραφή του συμβάντος από τις Αρχές.