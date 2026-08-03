Το πύρινο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων μαίνεται και οι εικόνες από τον οικισμό συγκλονίζουν.

Οι φλόγες εξαπλώνονται ταχύτατα προς την Αγία Σκέπη με την αγωνία των κατοίκων να εντείνεται. Σημειώνεται πως νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 3 Αυγούστου, ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των οικισμών αυτών, με σκοπό να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ αποτυπώνει την εικόνα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Άλογα φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητα και φοβισμένα, μη γνωρίζοντας πού να πάνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία άλογα κατάφεραν να σωθούν.