Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι στα Μέγαρα, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, καθώς το μέτωπο εντοπίζεται σε κοντινή απόσταση από τις κατασκηνώσεις «Μελετάκη».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε την πρώτη κλήση για το περιστατικό γύρω στις 16:30 και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 75 πυροσβέστες, 26 υδροφόρα οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Τις προσπάθειες των πυροσβεστών ενισχύουν από αέρος τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχει ενεργά και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, συνδράμοντας με δικές του υδροφόρες για τον ταχύτερο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.

Τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), το οποίο έχει «μάτια» πάνω από το πύρινο μέτωπο, λαμβάνοντας αδιάκοπα εικόνα μέσω drone που είναι εξοπλισμένο με θερμικές και οπτικές κάμερες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σημερινή ημέρα κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής να έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να ερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.