Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, όταν εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (26/07) να οδηγεί με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 208 χλμ/ώρα στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ο οδηγός, ο οποίος ξεπέρασε κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μπλόκο της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα Μέγαρα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος των Μεγάρων, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων που διενεργούσαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, η ειδική συσκευή ραντάρ των αστυνομικών κατέγραψε το όχημα του 29χρονου να κινείται με την ακραία ταχύτητα των 208 χλμ/ώρα, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητοδρόμου είναι 130 χλμ/ώρα.

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Η υπερβολική αυτή ταχύτητα, κατά 78 χλμ/ώρα πάνω από το όριο, προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν αμέσως το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού οδηγού.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.