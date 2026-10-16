Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος 18 προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται ως μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στον τομέα του παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου.

Το χρονικό της έρευνας και η μέθοδος δράσης

Στο επίκεντρο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας βρέθηκε η λειτουργία καταστημάτων με ηλεκτρονικό τζόγο («φρουτάκια») σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Για τη κάλυψη των δραστηριοτήτων τους, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποίησαν φερόμενους «αχυρανθρώπους», ενώ η δικογραφία περιγράφει συστηματικές πρακτικές εξαπάτησης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Βαριές κατηγορίες και παραπομπή στον ανακριτή

Η δίωξη που απαγγέλθηκε περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα κακουργήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, της απλής συνέργειας στην πράξη αυτή, της απάτης με παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν ήδη στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθούν, ενώ για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.