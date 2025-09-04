Όχημα εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα και να προκληθούν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το ατύχημα συνέβη στην Λεωφόρο Πηγής, στο ύψος της οδού Τροίας, στην περιοχή των Μελισσίων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς και συνεργεία για την απομάκρυνση του οχήματος.

Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί.

Για την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τραυματισμούς, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.