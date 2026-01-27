Αποκαταστάθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια, μετά τη διακοπή που σημειώθηκε λόγω καθίζησης του οδοστρώματος εξαιτίας θραύσης κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε το βράδυ της Δευτέρας, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας όπου προχώρησαν σε εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ η ΕΥΔΑΠ διέκοψε την παροχή νερού και σε σπίτια της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας.