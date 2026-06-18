Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13/6 στα Μελίσσια, όταν δύο ανήλικες κατήγγειλαν ότι ένα αυτοκίνητο τις ακολουθούσε ενώ επέστρεφαν πεζές στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ERTnews η μητέρα της μίας ανήλικης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00, όταν τα δύο κορίτσια αντιλήφθηκαν ένα Ι.Χ. να κινείται κοντά τους σε στενό της περιοχής.

Όπως περιέγραψε, το όχημα τις προσπέρασε με χαμηλή ταχύτητα, ενώ οι επιβαίνοντες φέρονται να τις κοιτούσαν επίμονα. Λίγα μέτρα αργότερα το αυτοκίνητο σταμάτησε, γεγονός που ανησύχησε τις ανήλικες, οι οποίες άρχισαν να τρέχουν και βρήκαν καταφύγιο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.

«Το παιδί με πήρε τηλέφωνο πανικόβλητο και μου είπε τι συμβαίνει. Της ζήτησα να παραμείνει εκεί και να μιλάμε συνεχώς μέχρι να φτάσω», ανέφερε η μητέρα.

Καθ’ οδόν προς το σημείο, η ίδια παρέμενε σε ανοιχτή τηλεφωνική επικοινωνία με τα κορίτσια, τα οποία προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν το όχημα είχε απομακρυνθεί.

«Έτρεχα χωρίς να ξέρω τι θα αντικρίσω. Όταν έφτασα, το αυτοκίνητο είχε φύγει, όμως τα παιδιά ήταν εμφανώς σοκαρισμένα και τρομοκρατημένα», πρόσθεσε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της υπόθεσης.