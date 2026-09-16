Λίγο πριν από την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Μελόνι στην Ιταλία έρχεται μια κίνηση – έκπληξη.

Πρόκειται για την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. «Σήμερα η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους πιο μισητούς φόρους των Ιταλών», σχολιάζει η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Τέλος στα τέλη από το 2027

Η κατάργηση των τελών για τα αυτοκίνητα (μικρά και μεσαία) και για τις μοτοσικλέτες θα τεθεί σε ισχύ το 2027. Στο προσχέδιο του διατάγματος για τα καύσιμα, που αναμένεται στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου, αναφέρεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις «απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για ένα μόνο όχημα, το οποίο είναι νομίμως ασφαλισμένο». Η απαλλαγή εφαρμόζεται «στις καταβολές των τελών κυκλοφορίας των οποίων η κανονική προθεσμία πληρωμής εμπίπτει στο διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2027».

Οι δικαιούχοι

Η απαλλαγή ισχύει και για τις μοτοσικλέτες, ωστόσο κάθε πολίτης θα έχει δικαίωμα σε μόνο μία φοροελάφρυνση. Το μέτρο αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και πάνω από το 70% των αυτοκινήτων που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία. Συνολικά, αφορά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει ότι απαλλάσσονται από την πληρωμή του φόρου οι ιδιοκτήτες ενός ή περισσότερων αυτοκινήτων, «τα οποία τροφοδοτούνται, ακόμη και σε συνδυασμό με άλλη πηγή πρόωσης (σ.σ. υβριδικά), με βενζίνη ή πετρέλαιο, και έχουν ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 80 kW».

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερα από ένα επιλέξιμα οχήματα, «η απαλλαγή αναγνωρίζεται για ένα μόνο από αυτά και εφαρμόζεται στο αυτοκίνητο με τη μικρότερη ισχύ, εκφρασμένη σε kW. Σε περίπτωση ίσης ισχύος, η απαλλαγή εφαρμόζεται στο αυτοκίνητο για το οποίο, ελλείψει της ελάφρυνσης, θα οφειλόταν το χαμηλότερο ποσό τελών κυκλοφορίας».

Η αποζημίωση στις Περιφέρειες

Τα έσοδα που προέρχονται από τα τέλη κυκλοφορίας καταλήγουν στα ταμεία των Περιφερειών. Η κατάργηση του φόρου θα επιφέρει, επομένως, μείωση των εσόδων που εκτιμάται στα 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο προβλέπει μεταφορά ισόποσου ποσού (2.293,5 εκατομμύρια ευρώ) προς τις Περιφέρειες «για το έτος 2027, ως αντιστάθμισμα για τη μείωση των εσόδων».

Πηγή: La Reppublica