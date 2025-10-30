Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Στη σύλληψη ενός 63χρονου, ο όποιος καταζητούταν για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον ανήλικης, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο 63χρονος, ο οποίος έλεγε ότι ήταν «μέλος» της … μυστικής οργάνωσης «Illuminati» (σ.σ. πεφωτισμένοι) – που είχε ιδιαίτερη «άνθηση» στα τέλη του 18ου αιώνα στην Ευρώπη – προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή του 16χρονου κοριτσιού, είχε καταδικαστεί και αναζητούταν ώστε να συλληφθεί.

Ήταν μάλιστα τόσο αδίστακτος που έκανε ό,τι έκανε, έχοντας «υπνωτίσει» τους γονείς του παιδιού, με τους οποίους ήταν οικογενειακός φίλος.

Είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, ώστε να μένει μόνος του με το μικρό κορίτσι, ενώ κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο τις αρρωστημένες ορέξεις του.

Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών το 2016 και 2017 μέχρι που η υπόθεση αποκαλύφθηκε.

Ο 63χρονος καταδικάστηκε σε «ποινή κάθειρξης -7- ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση». Αλλά ήταν άφαντος.

Όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου της Αστυνομίας, «αποκρυπτόταν εντός οικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του».

Όμως χθες το πρωί, αστυνομικοί από το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής κατάφεραν να τον «ξετρυπώσουν» και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.