Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος Παλαιστίνιος που επιτέθηκε σε γυναίκες στο Αιγάλεω.

Μάλιστα ο 32χρονος, που έβαζε και τις φωτιές στον Υμηττό, σύμφωνα με το MEGA φέρεται να ισχυρίστηκε στους πυροσβέστες ότι τον προσέγγισε άλλο μέλος του ISIS σε κάποιο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τουρκία, ο οποίος ακούει στο όνομα «Mohamed».

Ο 32χρονος, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του στους πυροσβέστες, είπε ότι ο Mohamed (εφόσον είναι αληθινό το όνομα που έδωσε στις Αρχές) έχει φύγει από την Τουρκία και πλέον βρίσκεται στη Γερμανία.

Μάλιστα, ήταν εκείνος με τον οποίο ο 32χρονος πέρασε από την Τουρκία στην Κω, ώσπου οι δρόμοι τους χωρίστηκαν.

Ο 32χρονος μάλιστα φέρεται να είπε: «Για κάθε εμπρησμό μου έδιναν 100 ευρώ. Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές».

Η φωτιά στον Υμηττό ξέσπασε στις 7 Σεπτεμβρίου. Τότε ο 32χρονος εντοπίστηκε αλλά αφέθηκε ελεύθερος και συνελήφθη στο Αιγάλεω για επιθέσεις σε γυναίκες, δύο ανήλικες και μια 58χρονη.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 32χρονος από τη Συρία δεν δήλωσε κάποια διεύθυνση διαμονής, ενώ εξετάζεται το αν οι ισχυρισμοί του είναι αληθινοί.