Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα και οι αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει ο γιος της 89χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και στο μικροσκόπιο ως βασικός ύποπτος είναι ο 62χρονος γιος του θύματος, ο οποίος έχει προσαχθεί, όπως επίσης και ο ανιψιός της γυναίκας.

Δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι και τους επιτέθηκαν

Ο γιος της 89χρονης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δύο άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία, έψαξαν τα δωμάτια, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια χτύπησαν μέχρι θανάτου τη μητέρα του.

Βέβαια, ο ισχυρισμός αυτός προβληματίζει έντονα τις Αρχές, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης του σπιτιού της γυναίκας και η εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ώρα θανάτου της είναι 18:00 το απόγευμα.

Υπενθυμίζουμε, όμως ότι οι κραυγές για βοήθεια του 62χρονου που αναστάτωσαν τη γειτονιά σημειώθηκαν λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα. Εφόσον όπως υποστηρίζει δύο εισβολείς παραβίασαν το σπίτι της μητέρας του και εκείνος ήταν παρών στα όσα εκτυλίχθηκαν, για ποιον λόγο άργησε τόσο πολύ να ενημερώσει.

Η εξέταση του γιου συνεχίζεται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Αχαρνών και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και η λήψη γενετικού υλικού, αν κριθεί απαραίτητο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές από τον ανιψιό της ηλικιωμένης, ο οποίος προσήχθη μαζί με τον γιο της. Έφτασαν στο σπίτι στην οδό Σουλίου 41 και αντίκρισαν την 89χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Ο ανιψιός κάλεσε την αστυνομία, καθώς,όπως υποστήριξε, άκουσε φωνές στη γειτονιά.

Ήταν ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος ζητούσε βοήθεια.

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία περιοίκου που μίλησε για όσα εκτυλίχθηκαν. Ο 62χρονος του ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. «Η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι» του είπε χαρακτηριστικά. Όταν ο γείτονας ρώτησε τι έπαθε η γυναίκα, εκείνος απάντησε ασυνάρτητα: «Τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα…».

Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε στους διασώστες και στις Αρχές ότι ο 62χρονος, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Επιπλέον, υπήρχαν μαρτυρίες ότι στο παρελθόν την κυνηγούσε, την απειλούσε, και η ηλικιωμένη συχνά κρυβόταν για να αποφύγει τα χτυπήματά του.

Ασφυξία «έδειξε» η πρώτη αυτοψία

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο σπίτι, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Είδαν την 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, νεκρή, έχοντας μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και εμφανή σημάδια πάλης.

Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο εκτίμησε, σε μια πρώτη αυτοψία, ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε πιθανότατα από ασφυξία. Μάλιστα, προσδιόρισε τον χρόνο θανάτου το απόγευμα της Κυριακής, αρκετές ώρες δηλαδή πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές. Η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σύντομα, πρόκειται να δειξεί τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε η ηλικιωμένη γυναίκα.

Το ποινικό παρελθόν του γιου και οι υποψίες της οικογένειας

Ο 62χρονος που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είναι γνώριμος των Αρχών, αφού στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών.

Παράλληλα, μέλη της οικογένειας που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας εξέφρασαν τις υποψίες τους για τον γιο του θύματος και οι αναφορές τους αξιολογούνται από την ΕΛ.ΑΣ, μαζί με τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα ευρήματα.