Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στην Λεωφόρο Ιωνίας όπου σημειώθηκε η φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα όχημα που βρισκόταν εντός του συνεργείου. Σημειώνεται πως δίπλα από το σημείο, όπου καταγράφεται η φωτιά βρίσκεται πρατήριο καυσίμων.

Δείτε βίντεο από τους καπνούς και τις φλόγες που έχουν εξαπλωθεί στην περιοχή:

Δείτε εικόνες από την πυρκαγιά:

Δείτε live την εικόνα της φωτιάς:

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κατάστημα στην περιοχή των Αχαρνών, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: 1) Λ. Ιωνίας και γέφυρας Αττικής Οδού, 2) Ορφέως και Λ. Ιωνίας και 3) Κύπρου και Αθ. Μπόσδα.