Μια ηλικιωμένη γυναίκα, 89 ετών, εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι όπου διέμενε στην οδό Σουλίου, στο Μενίδι.

Η αστυνομία εξετάζει με μεγάλη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή του 62χρονου γιου της, με τον οποίο συγκατοικούσε.

Την ΕΛ.ΑΣ. ειδοποίησε ο 69χρονος ανιψιός της γυναίκας, αναφέροντας ότι άκουγε φωνές από την κατοικία στην οδό Σουλίου.

Τα ευρήματα στο σπίτι

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στην κατοικία βρήκαν την ηλικιωμένη νεκρή. Έφερε αμυχές και μώλωπες στον λαιμό και το πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκαν και ενδείξεις πάλης.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική εξέταση παραπέμπει σε πιθανό θάνατο από ασφυξία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο χρόνος θανάτου τοποθετείται το απόγευμα της Κυριακής.

Στο πλαίσιο της έρευνας προσήχθη ο γιος της 89χρονης. Μητέρα και γιος ήταν ρακοσυλλέκτες.

Ο 62χρονος φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της γυναίκας βρίσκεται σε εξέλιξη.