Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά νωρίς το πρωί της Τετάρτης 8/4, στην περιοχή του Μενιδίου όταν την παρέσυρε μια νταλίκα.

Ήταν γύρω στις 7 και μισή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το βαρύ όχημα που κινείτο στην οδό Αγίας Τριάδος δεν πρόλαβε να σταματήσει με αποτέλεσμα να χτυπήσει την γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η πεζή ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένη με τους διασώστες να την μεταφέρουν στο ΚΑΤ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών η ηλικιωμένη γυναίκα κατέληξε.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.