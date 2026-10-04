«Έχετε διαρροή στην εγκατάσταση της οπτικής ίνας», με αυτή τη φράση εξαπάτησαν μια γυναίκα στο Μενίδι που βρισκόταν στο σπίτι μόνη με το βρέφος της.

Οι δράστες εμφανίστηκαν ως τεχνικοί εταιρείας τηλεπικοινωνιών και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εισβάλουν στην κατοικία της και να τη ληστέψουν.

Το τηλεφώνημα για τη «διαρροή»

Το πρωί της περασμένης Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την γυναίκα. Της είπαν πως είναι τεχνικοί και ότι είχαν εντοπιστεί προβλήματα στην εγκατάσταση της οπτικής ίνας του σπιτιού της.

Οι δράστες έγιναν πιο πειστικοί όταν επικαλέστηκαν και συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την αίτηση που είχε υποβάλει η γυναίκα για την εγκατάσταση της οπτικής ίνας. Ανησυχητικό είναι πως οι επιτήδειοι γνώριζαν ακόμη και την ημερομηνία κατά την οποία είχε γίνει η αίτηση.

Αφού η γυναίκα πείστηκε, άνοιξε την πόρτα στους δύο άνδρες. Στα χέρια της κρατούσε το δύο μηνών μωρό της, αλλά αυτό δεν τους σταμάτησε. Ξεκίνησαν να την απειλούν και να αρπάζουν προσωπικά της αντικείμενα. Έκαναν το σπίτι «άνω κάτω», έκλεψαν τιμαλφή και τράπηκαν σε φυγή.

Γνώριζαν για την οπτική ίνα του σπιτιού

Ερωτήματα εγείρονται γύρω από την γνώση των δραστών για την εγκατάσταση οπτικής ίνας του σπιτιού.

Το γεγονός ότι ήξεραν λεπτομέρειες προβληματίζει τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διερευνούν το περιστατικό και τον τρόπο με τον οποίο οι δύο άνδρες είχαν πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία και έπεισαν την μητέρα να τους ανοίξει την πόρτα.