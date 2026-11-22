Ένα τροχαίο ατύχημα μετατράπηκε σε σκηνικό βίας γύρω στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στο Μενίδι και συγκεκριμένα στην λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 336, όταν ένας 26χρονος οδηγός επιτέθηκε με λοστό σε πολίτες, τραυματίζοντάς τους στο κεφάλι, προτού καταλήξει με χειροπέδες.

Η τρελή πορεία του ΙΧ, ο άγριος διαπληκτισμός και τα χτυπήματα με λοστό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιήθηκε.

Όταν οι ιδιοκτήτες των σταθμευμένων αυτοκινήτων, ένας άνδρας και μια γυναίκα 69 και 56 ετών αντίστοιχα, κατέβηκαν στον δρόμο και του ζήτησαν τον λόγο, ακολούθησε διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 26χρονος έβγαλε έναν λοστό από το πορτμπαγκάζ του οχήματός του και άρχισε να τους χτυπά, τραυματίζοντάς τους στο κεφάλι.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ενώπιον του εισαγγελέα ο 26χρονος

Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα.