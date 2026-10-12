Συνελήφθη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδι.

Ειδικότερα, η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, από τον 69χρονο ανιψιό της, στην κατοικία της, στην οδό Σουλίου, όπου διέμενε μαζί με τον γιο της.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμήθηκε ότι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα ιατροδικαστικής εξέτασης, η άτυχη 89χρονη γυναίκα πάλεψε με τον δολοφόνο της λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή παραπέμπουν σε έναν βίαιο και βασανιστικό θάνατο για την 89χρονη, καθώς έφερε σοβαρότατα χτυπήματα στο κεφάλι, μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια που δείχνουν ότι πάλεψε με τον δολοφόνο της.

Ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία, με τις Αρχές να αναζητούν μαρτυρίες, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό για να ρίξουν άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 62χρονος είναι επίσης ρακοσυλλέκτης, χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.