Συγκλονιστικά είναι τα ιατροδικαστικά ευρήματα από την εξέταση της σορού της 89χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι, λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσε κατά την εξέταση ότι η ηλικιωμένη έφερε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντάς της το στόμα και ασκώντας έντονη πίεση στον λαιμό.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ως βασικός ύποπτος για τη στυγερή δολοφονία κρατείται ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος –ο οποίος εργάζεται ως ρακοσυλλέκτης, όπως και η μητέρα του– αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο παρελθόν είχε εκδηλώσει επανειλημμένα βίαιη συμπεριφορά, κυνηγώντας και απειλώντας τη μητέρα του, η οποία συχνά αναγκαζόταν να κρύβεται για να γλιτώσει από τις επιθέσεις του.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί επίσης ο 69χρονος ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία ενημερώνοντας τις αρχές όταν άκουσε φωνές από το σπίτι.

Δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι και τους επιτέθηκαν

Ο γιος της 89χρονης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δύο άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία, έψαξαν τα δωμάτια, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια χτύπησαν μέχρι θανάτου τη μητέρα του.

Βέβαια, ο ισχυρισμός αυτός προβληματίζει έντονα τις Αρχές, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης του σπιτιού της γυναίκας και η εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ώρα θανάτου της είναι 18:00 το απόγευμα.

Υπενθυμίζουμε, όμως ότι οι κραυγές για βοήθεια του 62χρονου που αναστάτωσαν τη γειτονιά σημειώθηκαν λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα. Εφόσον όπως υποστηρίζει δύο εισβολείς παραβίασαν το σπίτι της μητέρας του και εκείνος ήταν παρών στα όσα εκτυλίχθηκαν, για ποιον λόγο άργησε τόσο πολύ να ενημερώσει.

Η εξέταση του γιου συνεχίζεται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Αχαρνών και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και η λήψη γενετικού υλικού, αν κριθεί απαραίτητο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές από τον ανιψιό της ηλικιωμένης, ο οποίος προσήχθη μαζί με τον γιο της. Έφτασαν στο σπίτι στην οδό Σουλίου 41 και αντίκρισαν την 89χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Ο ανιψιός κάλεσε την αστυνομία, καθώς,όπως υποστήριξε, άκουσε φωνές στη γειτονιά.

Ήταν ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος ζητούσε βοήθεια.

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία περιοίκου που μίλησε για όσα εκτυλίχθηκαν. Ο 62χρονος του ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. «Η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι» του είπε χαρακτηριστικά. Όταν ο γείτονας ρώτησε τι έπαθε η γυναίκα, εκείνος απάντησε ασυνάρτητα: «Τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα…».

Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε στους διασώστες και στις Αρχές ότι ο 62χρονος, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Επιπλέον, υπήρχαν μαρτυρίες ότι στο παρελθόν την κυνηγούσε, την απειλούσε, και η ηλικιωμένη συχνά κρυβόταν για να αποφύγει τα χτυπήματά του.

Ασφυξία «έδειξε» η πρώτη αυτοψία

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο σπίτι, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Είδαν την 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, νεκρή, έχοντας μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και εμφανή σημάδια πάλης.

Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο εκτίμησε, σε μια πρώτη αυτοψία, ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε πιθανότατα από ασφυξία. Μάλιστα, προσδιόρισε τον χρόνο θανάτου το απόγευμα της Κυριακής, αρκετές ώρες δηλαδή πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές. Η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σύντομα, πρόκειται να δειξεί τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε η ηλικιωμένη γυναίκα.