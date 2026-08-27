Χειροπέδες σε έξι άτομα, σε πέντε άνδρες και σε μία γυναίκα πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Ειδικότερα, οι δράστες είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε κατοικία Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία στο Αγιοφύλλι Λευκάδας στις 23 Ιανουαρίου του 2026, κατόπιν εντολής των δύο φερόμενων ως «εγκεφάλων» της επίθεσης, οι οποίοι κρατούνται στις Φυλακές Μαλανδρίνου.

Η «πρόβα» που τους πρόδωσε

Οι συλληφθέντες μια ημέρα πριν την βομβιστική επίθεση είχαν κάνει «πρόβα», με σκοπό να δουν ενδελεχώς τον χώρο, να βρουν τα πιθανά δρομολόγια διαφυγής και άλλες πληροφορίες, που θα τους ήταν απαραίτητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η «πρόβα» αυτή ήταν που τους πρόδωσε και συνελήφθησαν.

Είχαν διαφορετικούς ρόλους στην «επιχείρηση», δυστυχώς όμως για αυτούς, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη. Ωστόσο, σημειώνεται πως η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, καθώς οι δύο φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί, που έδωσαν την εντολή για τη βόμβα, είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, κατηγορούμενοι για άλλα αδικήματα.

Ακόμη, ερευνάται εάν ήταν οι ίδιοι που πριν από μικρό χρονικό διάστημα της βομβιστικής επίθεσης, απείλησαν τον επιχειρηματία με πιστόλι στην περιοχή της Βούλας. Δεν πρόκειται για τυχαίο άνδρα, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας διαθέτει μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ, καθώς και ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν των φερόμενων «εγκεφάλων»

Οι δύο φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί της βομβιστικής επίθεσης έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν που αφορούσε ληστείες, ναρκωτικά μέχρι και ανθρωποκτονία.

Ο πρώτος που χαρακτηρίζεται ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης είναι Έλληνας και απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές από το 2015. Σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για κλοπές, ναρκωτικά και ληστεία. Τον Ιανουάριο του 2026, φέρεται να είχε εμπλακεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός κρατούμενου μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Ο δεύτερος ηθικός αυτουργός με καταγωγή από την Αλβανία είχε επίσης κατηγορηθεί για ληστείες ενώ το 2025 σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία και για ανθρωποκτονία που σημειώθηκε στην Αθήνα. Οι δύο τους ήταν εκείνοι που έδωσαν την εντολή στους έξι συλληφθέντες για να πραγματοποιήσουν την βομβιστική επίθεση στην πολυτελή βίλα του επιχειρηματία.

Το χρονικό της βομβιστικής επίθεσης

Τον Ιανουάριο του 2026, ο επιστάτης της βίλας του επιχειρηματία εντόπισε σε ένα από τα μπαλκόνια τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείτο από 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας. Αμέσως, ειδοποίησε τις Αρχές και η βόμβα παρελήφθη με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε εγκληματολογικά εργαστήρια για έρευνα.

Για μήνες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Απολλωνίων Λευκάδος «μάχονταν», προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να ξετυλίξουν το «κουβάρι» της υπόθεσης.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στις συλλήψεις

Αρχικά βρέθηκε το όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν για την μετακίνησή τους οι έξι δράστες και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο.

Παράλληλα, οι άνδρες της αστυνομίας ενημερώθηκαν από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Λευκάδα ότι ένας έγκλειστος των φυλακών, τους καλούσε αδιάκοπα για να μάθει για την περίφημη βόμβα και αν αυτή εξερράγη τελικά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκτίει ποινή για τηλεφωνικές απάτες και άλλα αδικήματα. Οι Αρχές διαπίστωσαν πως ο συγκρατούμενός του, είναι ο σύντροφος της γυναίκας, στην οποία φέρεται να ανήκει η επιχείρηση με τα ενοικιαζόμενα οχήματα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Απολλωνίων Λευκάδος εντόπισαν τους έξι δράστες και σχηματίστηκε δικογραφία. Στη συνέχεια, έστειλαν τον φάκελο με όλα τα ευρήματα τον περασμένο μήνα και μόλις πριν από λίγα 24ωρα εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι έξι δράστες διαμένουν στην Αθήνα, συνεπώς τις συλλήψεις τους ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν στις 25 και 26 Αυγούστου 2026, -6- ημεδαποί (-5- άνδρες και μια γυναίκα), σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε περιοχές του Πειραιά, των Αχαρνών, της Νίκαιας, του Περάματος, της Αίγινας καθώς και στο Αγκίστρι.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι έχοντας διαφορετικούς ρόλους ο καθένας, φέρονται να συμμετείχαν την 23-01-2026 στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος δεν εξερράγη, σε οικία σε περιοχή της Λευκάδας.

Επιπλέον, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε η εμπλοκή -2- εγκλείστων, ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού, στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, οι οποίοι φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί της ανωτέρω πράξης.

Σημειώνεται ότι -3- εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος έτερων αδικήματα όπως, μεταξύ άλλων, υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ενδοοικογενειακής βίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και για απείθεια και εξύβριση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».