Από τα μέσα Ιανουαρίου θα αρχίσουν να στέλνωνται τα πρώτα «ραβασάκια» από τις «έξυπνες κάμερες», επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο ίδιος έδωσε μάλιστα και διευκρινίσεις για το νέο σύστημα που θα ισχύσει για τις ψηφιακές ενστάσεις που θα έχουν πλέον το δικαίωμα να υποβάλλουν όσοι διαφωνούν με το πρόστιμο ή την ουσία της καταγραφής.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», ανέφερε. Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

1.800 παραβιάσεις από την κάμερα στη Λ. Συγγρού

Από τα 8 σημεία που λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις κινητού και ζώνης και περίπου 800 παραβιάσεις ορίου ταχυτητας με όριο τα 90km/hr.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου. Εξήγησε παράλληλα ότι οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός.