Μόλις 17 λεπτά χρειάστηκαν οι δράστες στη Θεσσαλονίκη για να φέρουν εις πέρας το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια κατά σπιτιών και οχημάτων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι αρχές εκτιμούν ότι το «τυφλό» χτύπημα σημειώθηκε μεταξύ 04:18 και 04:35 τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7), με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο ή περισσότερων ατόμων.

Λόγω της σοβαρότητας, της οργάνωσης και των πολιτικών χαρακτηριστικών των χτυπημάτων, τις έρευνες ανέλαβε άμεσα η Αντιτρομοκρατική (ΔΑΕΕΒ). Κλιμάκιο της υπηρεσίας βρίσκεται στα σημεία, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και αναλύοντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «δολοφονικές».

Πέντε τραυματίες

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άνθρωποι. Οι περισσότεροι παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα από τους πυκνούς καπνούς.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα. Η άτυχη γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και παραμένει διασωληνωμένη. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η ίδια η κα Νέστορα με εγκαύματα στα χέρια, τα οποία υπέστη στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες στο αυτοκίνητό της, καθώς και ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Το χρονικό των τριών ταυτόχρονων χτυπημάτων

Οι τρομοκράτες έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, χτυπώντας σχεδόν ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στη Χαριλάου, σε πυλωτή πολυκατοικίας. Στόχος ήταν το αυτοκίνητο της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στο κτήριο.

Σχεδόν αμέσως, φωτιά ξέσπασε στην πυλωτή πολυκατοικίας στην Τούμπα όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς το όχημά του, να σπάσουν οι τζαμαρίες της εισόδου και να αρπάξει φωτιά η πρόσοψη.

Το τρίτο χτύπημα σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην Πυλαία, όπου ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς (στο οποίο διέμενε στο παρελθόν). Εκεί πυροδοτήθηκε γκαζάκι, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν υλικές ζημιές.

Δείτε βίντεο από τις εμπρηστικές επιθέσεις:

«Δεν φοβόμαστε»

Μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο Σάββας Αναστασιάδης είπε: «Εγώ απουσίαζα από το σπίτι. Από ό,τι ενημερώθηκα, μπήκαν γκαζάκια, έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά. Υπάρχουν κάμερες. Από ό,τι μου λένε, ένας νεαρός μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας και μετά αποχώρησε. Είναι πασιφανές ότι οι επιθέσεις έγιναν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει τι μήνυμα θέλουν να στείλουν. Κατά τα λοιπά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν φοβόμαστε».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Διοικούσας της ΝΔ, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε με νόημα πως στο παρελθόν είχαν γίνει ξανά στόχος παρόμοιων ενεργειών, αλλά «μόνο με μπογιές», υπογραμμίζοντας την επικίνδυνη «αναβάθμιση» της τρομοκρατικής δράσης στη Θεσσαλονίκη.