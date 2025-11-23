Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 6.023 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 107 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 2 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Δείτε φωτογραφίες από τους ελέγχους:

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.