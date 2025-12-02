Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Σκοπός των Αρχών είναι η καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Σύμφωνα με το κατευθυντήριο σχέδιο της τροχαίας, αστυνομικοί σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο συγκεκριμένα, το διάστημα 24/11/2025 – 30/11/2025 πραγματοποιήθηκαν 15.078 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 881 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 39 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 132 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 703 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 39 διανομείς), 128 επιβάτες δίκυκλων και 178 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

522 στην Αττική,

76 στην Κρήτη,

74 στη Θεσσαλονίκη,

57 στη Θεσσαλία,

49 στη Δυτική Ελλάδα,

45 στα Ιόνια Νησιά,

42 στην Πελοπόννησο,

34 στην Κεντρική Μακεδονία,

33 στη Στερεά Ελλάδα,

32 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

25 στο Νότιο Αιγαίο,

15 στην Ήπειρο,

8 στο Βόρειο Αιγαίο και

1 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.