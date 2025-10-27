Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 23χρονού άνδρα, που πυροβόλησε στο στήθος και σκότωσε τον 52χρονο ξάδελφό του στη διάρκεια γλεντιού στην Κίσσαμο Χανίων, μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών, την ώρα που το θύμα χόρευε στην πίστα.

Ο δράστης, που έχει συγγενική σχέση με το θύμα (ξάδερφος του) και μάλιστα έχουν και το ίδιο επώνυμο, εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση που προκλήθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα της Κυριακής (26/10) ενώ η τοπική γιορτή για το κάστανο ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και δεκάδες επισκέπτες διασκέδαζαν με το συγκρότημα γνωστού κρητικού λυράρη. Το θύμα που κατάγεται από το Έλος γιόρταζε με την παρέα του την ονομαστική του γιορτή (σ. σ. Δημήτρης) όταν δέχτηκε την επίθεση μπροστά στα έντρομα μάτια των παρευρισκόμενων. Όπως ήταν φυσικό επικράτησε πανικός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Creta24 (@creta24.gr)

Ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί, τράπηκε σε φυγή ενώ ένας γιατρός και ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 52χρονο στο κέντρο υγείας Κισσάμου και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων ήταν όμως αργά, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή του.

Στο Έλος Κισσάμου έσπευσαν τα ΤΑΕ που απέκλεισαν το χώρο, καθώς και αστυνομικοί από το τμήμα της Κισσάμου. Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς.

Θα παραδοθεί ο δράστης – Φόβοι για ξέσπασμα βεντέτας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο δράστης τις επόμενες ώρες αναμένεται να παραδοθεί στις Αρχές, όπως ειδοποίησε σχετικά συγγενικά του πρόσωπα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει, ενώ πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Χανίων αναφέρουν ότι έχει επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και προτίθεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Εν τω μεταξύ οι σχέσεις δράστη και θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με αφορμή οικογενειακά ζητήματα που φαίνεται να είχαν προκαλέσει ένταση και εχθρότητα. Το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας, ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο.

Αυτό που απασχολεί τώρα τους αξιωματικούς της ασφάλειας που ανέλαβαν την υπόθεση, είναι να μην υπάρξει συνέχεια στον κύκλο του αίματος, καθώς πολλοί φοβούνται το ξέσπασμα βεντέτας, ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Νίκος Ζωιδάκης: «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή Κάστανου εμφανίζεται ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος λίγη ώρα πριν το έγκλημα βρισκόταν πάνω στο πάλκο και διασκέδαζε τον κόσμο.

Ο κ. Ζωιδάκης μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού.

«Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης.

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 7 το απόγευμα.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.

«Δεν το χωράει ο νους μας» λένε οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι του Έλους Κισσάμου δηλώνουν συγκλονισμένοι, από το τραγικό συμβάν. «Μέχρι πριν λίγα λεπτά χορεύαμε όλοι μαζί… και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο zarpanews.gr.

Το βίντεο από τη γιορτή που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του γλεντιού πριν από την τραγωδία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Creta24 (@creta24.gr)

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος