Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στη Μεσαρά στην Κρήτη.

Ένας 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος την μητέρα του με το αγροτικό του όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ασημίου, στον Δήμο Γόρτυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έκανε όπισθεν και δεν είχε δει ότι εκείνη την στιγμή η 87χρονη μητέρα του περνούσε πίσω από το όχημα. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο 55χρονος, συνελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία για θανατηφόρα παράσυρση.

Πηγή: Creta 24