Τέλος στην αναζήτηση των υπευθύνων για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά έβαλε η χθεσινή παράδοση ενός πατέρα και του γιου του στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού. Οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν αυτοβούλως, αφού είχε λήξει το αυτόφωρο, για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο νεαρούς, με φόντο χρόνιες κτηματικές διαφορές. Ωστόσο, στις καταθέσεις τους υποστήριξαν ότι εκείνοι δέχθηκαν πρώτοι επίθεση, και αντέδρασαν για να αμυνθούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, όταν οι δύο νεαροί βρέθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε αγροτική περιοχή έξω από το χωριό. Ο ένας έφερε τραύμα στο θώρακα, ενώ ο δεύτερος είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στα χέρια και αιμορραγούσε έντονα.

Η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο νεαροί ήταν εκείνοι που μετέβησαν στο σημείο για να ζητήσουν εξηγήσεις, με τη λεκτική αντιπαράθεση να καταλήγει σε βίαιη σύγκρουση.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε το αιματηρό επεισόδιο. Η Αστυνομία συγκεντρώνει καταθέσεις και στοιχεία, επιχειρώντας να ρίξει φως στα ακριβή κίνητρα πίσω από τη συμπλοκή που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.