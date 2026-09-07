Αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε ανηλίκους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό σημείο στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος πλησίασε έναν συνομήλικό του και του επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας του τραύμα στο χέρι.

Μετά την επίσημη καταγγελία που έκανε το θύμα στις αρχές, η υπόθεση πήρε τη δικαστική οδό. Σε βάρος του ανήλικου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Παράλληλα, κατηγορίες αντιμετωπίζουν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του.

Η σχετική δικογραφία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.