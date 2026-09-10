Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 14χρονο, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με τα παιδιά της στο Μεσολόγγι.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πέρα από τον 14χρονο, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται και η μητέρα του.

Πώς έγινε το τροχαίο;

Το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, το ανήλικο αγόρι οδηγούσε τη μοτοσικλέτα, η οποία ανήκει στον πατέρα του με συνεπιβάτη έναν 15χρονο, όταν παρέσυρε την μητέρα με τις κόρες της και στη συνέχεια τις εγκατέλειψε.

Ειδικότερα, η γυναίκα κινείτο πεζή και οι κόρες της βρίσκονταν εντός παιδικού καροτσιού.

Η μητέρα διακομίστηκε τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, ενώ οι κόρες της μεταφέρθηκαν στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Σημειώνεται ακόμη ότι από το τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά και οι δύο ανήλικοι και για αυτόν τον λόγο μεταφέρθηκαν με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκαν στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: Messolonghi Voice