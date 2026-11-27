Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής, στην περιοχή Νεοχώρι Μεσολογγίου, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:15.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, οι οποίοι προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα και μετέφεραν τους δύο άνδρες σε ασφαλές σημείο.