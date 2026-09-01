Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου προσήλθε σήμερα μία γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δέχτηκε δάγκωμα από θαλάσσια χελώνα στην περιοχή της Τουρλίδας.

Η γυναίκα μετέβη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα και της παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, έλαβε τις προβλεπόμενες ιατρικές οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο Νοσοκομείο προσήλθε και δεύτερη γυναίκα, η οποία ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από ψάρι ενώ και αυτή κολυμπούσε στην Τουρλίδα.

Σύμφωνα με την αναφορά της, δέχθηκε επίθεση από ψάρι στην περιοχή του Φάρου, το οποίο εκτίμησε ότι ενδεχομένως ήταν λαγοκέφαλος. Ωστόσο, δεν υπήρξε επιβεβαιωμένη ταυτοποίηση του είδους.

Και στη δεύτερη περίπτωση έγινε περιποίηση του τραύματος και παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα έλαβε τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και την προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία της.

Η αναφορά για πιθανό λαγοκέφαλο στην περιοχή προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε ταυτοποίηση του ψαριού, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη.