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Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους του Μεσολογγίου, προειδοποιώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, το προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Επιπλέον, οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 27, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα, Παρασκευή (27/11), έως και την Κυριακή (29/11) σε αρκετές περιοχές της χώρας, συνοδευόμενες από πολύ θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο.

Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά ( κόκκινη προειδοποίηση ).

Αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά ( κόκκινη προειδοποίηση ). Στη δυτική Πελοπόννησο ( πορτοκαλί προειδοποίηση ). Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (νομός Πιερίας, νομός Χαλκιδικής) και στην ανατολική Θεσσαλία ( πορτοκαλί προειδοποίηση ).

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως νομός Φθιώτιδας) και την Εύβοια, ενώ βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Παράλληλα, την Κυριακή στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ.