Ένας 62χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Νεοχωρίου – Λούρου, στην ευρύτερη περιοχή του Λούρου Μεσολογγίου το πρωί της Πέμπτης (7/5), δημιουργώντας εύλογη αναστάτωση στις τοπικές Αρχές και προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, αλλά και το ΕΚΑΒ που έστειλε ασθενοφόρο, ενώ από την πρώτη στιγμή στήθηκε επιχείρηση για την καταγραφή και διερεύνηση όλων των στοιχείων στο σημείο.

Τον 62χρονο βρήκε νεκρό ο αδελφός του, ο οποίος ειδοποίησε χωρίς καθυστέρηση τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, που προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής, και ξεκίνησαν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίπλα στον 62χρονο φέρεται να βρέθηκε μια καραμπίνα, στοιχείο που έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών. Μέχρι αυτή την ώρα, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 62χρονου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Το βάρος πλέον πέφτει στα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας και στα στοιχεία που θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς από αυτά θα εξαρτηθεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.