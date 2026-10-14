Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Οινιαδών, όταν, την ώρα του μαθήματος, ένα ολόκληρο παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του μαζί με το κάσωμά του και έπεσε πάνω σε μαθητή της Α΄ Λυκείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MessolonghiNews.gr, ο μαθητής βρέθηκε στο δάπεδο της αίθουσας, ενώ από τα σπασμένα τζάμια τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και πανικό στην τάξη, καθώς οι συμμαθητές του είδαν το παράθυρο να καταρρέει πάνω του και τον χώρο να γεμίζει με θραύσματα και αίματα.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και εξετάστηκε η κατάσταση της υγείας του.

Χωρίς ισχυρούς ανέμους ή σεισμό την ώρα του ατυχήματος

Το συμβάν προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα της αποκόλλησης του παραθύρου δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι ούτε είχε προηγηθεί κάποια σεισμική δόνηση που θα μπορούσε να εξηγήσει την πτώση του.

Το γεγονός ότι αποκολλήθηκε όχι μόνο το τζάμι αλλά και ολόκληρο το παράθυρο μαζί με το κάσωμά του δημιουργεί ερωτήματα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και την επάρκεια των τεχνικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο σχολικό κτήριο.

Σχολικό κτήριο άνω των 50 ετών

Το ατύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Λυκείου Νεοχωρίου.

Το κτήριο είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν διαθέτει οικοδομική άδεια.

Κατά καιρούς πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης μικρής κλίμακας, ωστόσο παραμένει ασαφές εάν διενεργούνται συστηματικοί και πλήρεις τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η πτώση ενός ολόκληρου κουφώματος μέσα σε σχολική αίθουσα δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό περιστατικό φθοράς. Αναμένεται να διερευνηθούν τεχνικά τα αίτια της αποκόλλησης, αλλά και η κατάσταση των υπόλοιπων παραθύρων και κουφωμάτων του κτηρίου.

Εκτός του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Μία ακόμη παράμετρος αφορά τη δυνατότητα ουσιαστικής ανακαίνισης του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λύκειο Νεοχωρίου δεν μπόρεσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», λόγω της έλλειψης οικοδομικής άδειας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, όπως και οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους το σχολείο έμεινε εκτός του προγράμματος, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα αναδεικνύει την ανάγκη να ξεκαθαριστεί το πολεοδομικό καθεστώς του κτηρίου και να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί σε μελλοντικά προγράμματα χρηματοδότησης για αναβάθμιση των υποδομών του.

Είχαν προηγηθεί γραπτές οχλήσεις από τους εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η πληροφορία ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε γραπτές οχλήσεις για ζητήματα που αφορούσαν το σχολικό κτήριο.

Το στοιχείο αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς είχε επισημανθεί, σε ποιους είχαν απευθυνθεί τα σχετικά έγγραφα και ποιες ενέργειες ακολούθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μένει να διευκρινιστεί εάν είχαν καταγραφεί συγκεκριμένα προβλήματα ασφάλειας, εάν πραγματοποιήθηκαν τεχνικοί έλεγχοι και εάν κρίθηκαν αναγκαίες παρεμβάσεις.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι οι προηγούμενες επισημάνσεις των εκπαιδευτικών συνδέονται άμεσα με την αποκόλληση του παραθύρου.

Ερωτήματα προς τον Δήμο Μεσολογγίου

Μετά το ατύχημα, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, που έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, καλείται να δώσει απαντήσεις για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να αποσαφηνιστεί πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος, εάν έχει ελεγχθεί η σταθερότητα των κουφωμάτων, ποιες εργασίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και εάν υπάρχουν σχετικές τεχνικές εκθέσεις.

Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί τι έγινε μετά τις γραπτές παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών, τι ακριβώς ισχύει με την οικοδομική άδεια και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την ουσιαστική αναβάθμιση του κτηρίου.

Το πλέον άμεσο ζήτημα, ωστόσο, είναι εάν έχουν ήδη ελεγχθεί οι υπόλοιπες αίθουσες και τα κουφώματα, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού.

Προτεραιότητα παραμένει η υγεία του τραυματισμένου μαθητή. Την ίδια ώρα, η σχολική κοινότητα αναμένει σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικούς τεχνικούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.