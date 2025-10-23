Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Πολλά προβλήματα προκάλεσε στο Μεσολόγγι η καταρρακτώδης βροχή που πλήττει τις τελευταίες ώρες την πόλη, με πλημμυρισμένους δρόμους και κτήρια. Προβλήματα υπάρχουν και στο Αιτωλικό.

Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει.

Η κακοκαιρία έχει πλήξει ακόμη και το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, το νερό έχει εισχωρήσει σε σπίτια και αυλές κατά μήκος των οδών Λεβίδου και Νότη Μπότσαρη, όπου οι δρόμοι έχουν υπερχειλίσει.

Σημειώνεται πως τα αντλιοστάσια λειτουργούν, άλλα η ποσότητα του νερού είναι μεγάλη.

Πηγή: agriniopress.gr