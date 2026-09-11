Σε κατάσταση επιφυλακής έχουν τεθεί οι κάτοικοι στην κοινότητα Φραγκουλαίικα του Δήμου Μεσολογγίου, εξαιτίας πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής.

Για την ασφάλεια των πολιτών ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με το 112 να αποστέλλει προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Μέσω αυτού, καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών, ανάλογα με την πορεία της φωτιάς.

Για τον περιορισμό και την κατάσβεση του πύρινου μετώπου έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 51 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 13 πυροσβεστικά οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Τις προσπάθειες από αέρος συνδράμουν, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, το δύσκολο έργο των πυροσβεστών ενισχύουν και οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαθέτοντας υδροφόρες για τον κρίσιμο τομέα του ανεφοδιασμού.