Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Οργή προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας εργαζόμενος του Δήμου Μεσολογγίου, την ώρα που επιχειρούσε να περιορίσει τις καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Ο υπάλληλος, που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει τους πολίτες, δέχτηκε βάναυσα χτυπήματα από δέκα άτομα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Χρήστο Βούρβαχη.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο αντιδήμαρχος καταγγέλλει την επίθεση:

«Την ώρα που η πόλη μας δοκιμάζεται από τις πλημμύρες, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου — ένας άνθρωπος που εργάζεται για να στηρίξει την κοινότητα και την οικογένειά του — δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα. Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος».

Ο Χρήστος Βούρβαχης τονίζει ότι κανένας εργαζόμενος που εκτελεί το καθήκον του δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια βία:

«Είναι αδιανόητο να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που προσφέρει για το κοινό καλό. Η βία και η αδικία απέναντι σε εργαζόμενο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητες.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο και δηλώνω ότι όλοι είμαστε στο πλευρό του. Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα πρέπει να υποστεί ξανά τέτοια αναίτια και απάνθρωπη επίθεση. Καλή δύναμη και στους συμπολίτες που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες ή τις επιχειρήσεις τους».

Το περιστατικό αποτελεί σοβαρή καταπάτηση κάθε έννοιας σεβασμού προς τον δημόσιο υπάλληλο και αναδεικνύει την αδικία που μπορεί να αντιμετωπίσουν εκείνοι που εργάζονται για την προστασία της κοινότητας σε κρίσιμες στιγμές.