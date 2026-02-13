Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη γειτονιά της «Κρεμάλας» στη Μεσσήνη, όταν κατέρρευσε τοίχος κατοικημένης οικίας στην οδό Παπαφλέσσα, εξαιτίας της έντονης και παρατεταμένης βροχόπτωσης.

Δεν βρίσκονταν μέσα στο σπίτι οι ένοικοι – Δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάρρευση του τοιχίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ευτυχώς, την ώρα του συμβάντος δεν βρίσκονταν εντός της οικίας οι ένοικοι, ενώ δεν υπήρχε και διέλευση πεζών από το σημείο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο Δήμος Μεσσήνης.

Αποκλείστηκε προληπτικά η περιοχή – Αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας, ενώ έχει προγραμματιστεί για αύριο η απομάκρυνση των μπάζων και η αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική κατάσταση του κτιρίου και να αποφασιστούν οι ενέργειες για την άρση της επικινδυνότητας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Πηγή: ertnews