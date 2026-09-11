Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε την Πέμπτη περίπου στις 22:30 για παροχή βοηθείας στο περιστατικό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής ο 60χρονος, απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.