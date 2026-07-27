Συντονισμένη και στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο παραθαλάσσιο αλσύλλιο του δάσους της Ελαίας στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την πάταξη της παράνομης ελεύθερης κατασκήνωσης.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων, ηλικίας από 22 έως 71 ετών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, καθώς και συσκευές ασυρμάτου.

Συντονισμένη έφοδος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Στους ελέγχους συνέδραμαν αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, καθώς και κλιμάκια από τα Αστυνομικά Τμήματα Τριφυλίας και Γαργαλιάνων.

18 συλλήψεις και τα ευρήματα των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο παραθαλάσσιο αλσύλλιο, συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, ηλικίας από 22 έως 71 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, περί ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για την παράνομη ελεύθερη κατασκήνωση.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

41,60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ακατέργαστης κάνναβης 4,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (τύπου «σοκολάτα»)

κατεργασμένης κάνναβης (τύπου «σοκολάτα») 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

κάνναβης 7 φαρμακευτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή

χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή 2 συσκευές ασυρμάτου

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν βεβαίωσαν εννέα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στην ευρύτερη περιοχή.

Οι 18 συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ από την Ελληνική Αστυνομία επισημαίνεται ότι οι