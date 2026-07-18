Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής βρέθηκε στη Μεσσηνία, στην περιοχή των Γαργαλιάνων και εντόπισε τρία άτομα, υπεύθυνα για εμπρησμούς που έγιναν το τελευταίο διάστημα, αλλά και πριν από κάποια χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε τρεις άνδρες, ηλικίας από 55 ως 60 ετών, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας.

Πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, 66 ετών, έναν πρόεδρο κοινότητας και τον αντιπρόεδρο. Οι τρεις άνδρες φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι σε πολλά αδικήματα, όπως κλοπές, φθορές και εκβιασμούς. Οι κατηγορίες προς το παρόν δεν έχουν εξακριβωθεί, ωστόσο αφορούν μεγάλες φωτιές που έβαλαν οι συλληφθέντες τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται πως η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής διήρκησε δύο χρόνια και όλα ξεκίνησαν από μια σειρά πυρκαγιών που προκλήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων στη Μεσσηνία.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε πως οι εμπρησμοί ήταν αποτέλεσμα εκβιασμών, πίσω από τους οποίους κρύβονταν ο πρόεδρος της κοινότητας, ο πυροσβέστης και ο αδερφός του.

Καταθέσεις μαρτύρων και στοιχεία από άλλα περιστατικά ήταν πολύ σημαντικά για την στοιχειοθέτηση της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες ενδέχεται να συμμετείχαν και σε εμπρησμούς που βρίσκονται ακμη υπό διερεύνηση.

Μετά από την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης και η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στους τρεις άνδρες.