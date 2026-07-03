Μια μεγάλη φυτεία κάνναβης, η οποία εκτεινόταν σε επτά επίπεδα μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, εντοπίστηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Δενδρούλια του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες ξένης καταγωγής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για αντίσταση κατά της αρχής.

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Επιχείρηση-αστραπή με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ

Ο εντοπισμός της φυτείας ήταν το αποτέλεσμα μεθοδικής και πολυήμερης έρευνας της Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών. Λόγω του δύσβατου της περιοχής και του βαθμού επικινδυνότητας, οργανώθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν άνδρες της ΕΚΑΜ, οι ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. Πατρών και Αιγιαλείας και η Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η φυτεία καλυπτόταν από πυκνή βλάστηση και διέθετε πλήρη αυτονομία, καθώς οι κατηγορούμενοι διέμεναν μόνιμα εκεί για να εξασφαλίζουν τη συνεχή φύλαξη και φροντίδα των ναρκωτικών.

Στον χώρο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον βαθμό που ήταν δυνατό:

1.532 δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης, το ύψος των οποίων άγγιζε ακόμα και τα 2,2 μέτρα.

66 γραμμάρια κάνναβης.

6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος (υπέργειο και υπόγειο).

1 πετρόκτιστη δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 5 τόνων, καλυμμένη με νάιλον.

2 αυτοσχέδια παραπήγματα που περιλάμβαναν 5 σκηνές με υπνόσακους, κλινοσκεπάσματα και ρούχα των δραστών.

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα.

2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία (αξίνες, φτυάρια) καθώς και μεγάλες ποσότητες από λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Διαφυγόντα κέρδη εκατομμυρίων

Οι αστυνομικές αρχές υπολογίζουν ότι η συνολική συγκομιδή ακατέργαστης κάνναβης από τα συγκεκριμένα δενδρύλλια θα απέφερε στους βαρόνους των ναρκωτικών τουλάχιστον 766 κιλά έτοιμης ουσίας. Το προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι θα κυμαινόταν από 1.530.000 ευρώ έως και 2.295.000 ευρώ.

Στο σημείο βρέθηκε εξειδικευμένο συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας για την εξερεύνηση του χώρου, ενώ τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.