Προφυλακίστηκαν, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες, που κατηγορούνται για εμπρησμούς και εκβιασμούς σε χωριά της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του, κι έναν πυροσβέστη πενταετούς θητείας, οι οποίοι το πρωί της Τετάρτης (22/7) πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας.

Και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, για την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση, στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, που διήρκεσε πάνω από 9 ώρες, ο 52χρονος πρόεδρος Κοινότητας, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης υποστήριξαν ότι είναι αθώοι και ότι δεν έχουν κάποια εμπλοκή στην υπόθεση και σε όσα τους αποδίδονται.

Επισημαίνεται ότι σε βάρος και των τριών υπήρξαν επιβαρυντικές καταθέσεις, που τους «έδειχναν» ως υπαίτιους των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται.

«Θεωρώ ότι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ήταν εμπρησμοί από πρόθεση, με σκοπό τον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση του χωριού ή κάποιου είδους εκδίκηση», είπε στις Αρχές ένας από τους μάρτυρες, με την έρευνα για τους εμπρησμούς στο χωριό Μεταμόρφωση της Μεσσηνίας να καταλήγει σε συγκεκριμένα πρόσωπα: Τον κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς θητείας.

Αν και στην αρχή οι κάτοικοι φοβόντουσαν να μιλήσουν, στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν και τα στόματα άνοιξαν.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τις καταθέσεις των ατόμων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έρευνα.

«Ντροπιάζει τη στολή που φοράει»

Κάτοικος αποκάλυψε στους αστυνομικούς όχι μόνο ένα περιστατικό στο οποίο ήταν παρών, αλλά και τον ρόλο του κατηγορούμενου πυροσβέστη:

«Πριν λίγα χρόνια στο καφενείο είχε έναν διαπληκτισμό η Σ.Λ. με τον Ν.Χ. και του είπε πάνω στον τσακωμό “θα σε κάψω”. Το ίδιο βράδυ μάθαμε στο χωριό ότι μπήκε φωτιά σε χωράφι με ελαιόδεντρα του Ν.Χ., σαν να έγινε πράξη αυτό που ακούστηκε. Το 2022 κάποιος έβαλε φωτιά δίπλα στο σπίτι μου και με τη φορά του ανέμου ερχόταν να το κάψει.

Υποψιάζομαι για δράστες τους… (σ.σ. αναφέρονται τα ονόματα, ανάμεσα στα οποία και οι κατηγορούμενοι). Όλο το χωριό δεν μιλάει γιατί τους φοβάται, όπως και εγώ που μπορεί να μου κάνουν το οτιδήποτε. Θεωρώ ως ηγετικό στέλεχος, κουμανταδόρο και ηθικό αυτουργό σε όλα αυτά τον Μ.Θ., ο οποίος είναι και πυροσβέστης και ντροπιάζει τη στολή που φοράει. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί φοβόμαστε όλοι για τις ζωές μας».

Σημαντική κρίθηκε και μία άλλη μαρτυρία:

«Μου προκαλεί εντύπωση το ότι, ενώ και στο παρελθόν είχαμε πολλά συμβάντα πυρκαγιών, κανένα από τα προηγούμενα δεν είχε κάνει τόσο μεγάλες ζημιές. Θεωρώ ότι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ήταν εμπρησμοί από πρόθεση με σκοπό τον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση του χωριού ή κάποιου είδους εκδίκηση. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το κίνητρο των εμπρηστών και στις δύο τελευταίες πυρκαγιές. Πιστεύω ότι συνδέονται και ότι από πίσω βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι».

«Οι κόντρες στο χωριό ήταν λόγω των εκλογών»

Το κίνητρο για όλες τις παράνομες πράξεις φαίνεται να είναι οι τοπικές εκλογές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες:

«Οι κόντρες που υπάρχουν στο χωριό ήταν λόγω των πρόσφατων εκλογών. Έναν μήνα πριν, άγνωστος έκοψε 70 περίπου ελαιόδεντρα. Ακούστηκε στο χωριό ότι του τα έκοψαν για λόγους εκδίκησης, επειδή έπαιρνε νερό για το χωράφι του».

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας μιλά για τον κοινοτάρχη αναφέροντας:

«Συνήθως σε αυτούς που η οικογένεια θεωρεί αντιπάλους, έχει ακουστεί στο χωριό ότι τους παίρνουν τα λάστιχα ποτίσματος, τους καταστρέφουν τους κήπους και χρησιμοποιούν άλλες τέτοιες μεθόδους. Επίσης, έχω δει τον έναν από αυτούς να κυνηγάει γουρούνια τη νύχτα. Κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του γενικά βραδινές ώρες και ξημερώματα».

Τα ευρήματα στα σπίτια των κατηγορουμένων άφησαν με το στόμα ανοιχτό ακόμα και τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση:

«Μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η ανεύρεση μεγάλου αριθμού φορητών συσκευών ασύρματης επικοινωνίας. Γνωρίζω ότι αυτές οι συσκευές ή αντίστοιχες χρησιμοποιούνται για να συνομιλούν ή να ακούν τις επαφές της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τον χρόνο των επιχειρήσεών τους».