Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη σειρά εμπρησμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Οι συλληφθέντες θα παραμείνουν μέχρι τότε υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Σημειώνεται ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι συγκεκριμένες πυρκαγιές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν παράλληλα εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες. Επιπλέον, ορισμένοι εκ των κατηγορουμένων αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης. Η μεταγωγή τους στα Δικαστήρια της Καλαμάτας έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρνούνται τα πάντα οι κατηγορούμενοι

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Μαργέλης, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση ενός εκ των κατηγορουμένων, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας πρόκειται να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αθωότητά τους. Ειδικότερα για τον εντολέα του, ο κ. Μαργέλης εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα πως δεν έχει την παραμικρή σχέση με την υπόθεση και ότι αυτό θα φανεί ξεκάθαρα στην πορεία.

Σοβαρές καταγγελίες για διαρροή της δικογραφίας

Παράλληλα, ο γνωστός ποινικολόγος προέβη σε μια σοβαρή καταγγελία, εστιάζοντας στη δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας και προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων, προτού καν οι δικηγόροι τους προλάβουν να λάβουν γνώση του φακέλου. Όπως εξήγησε, ο ίδιος παρέλαβε το επίσημο αντίγραφο της δικογραφίας στις 11:11 το πρωί της Κυριακής, την ίδια στιγμή που λεπτομέρειες της υπόθεσης είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας από την προηγούμενη ημέρα.

Αίτημα για παρέμβαση της Εισαγγελίας

Κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη, αλλά και των προσωπικών δεδομένων, ο κ. Μαργέλης ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας προκειμένου να διερευνηθεί η πηγή της διαρροής. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως οι διαρροές αυτές είναι αδύνατον να προέρχονται από το περιβάλλον των κατηγορουμένων, αφού η πλευρά της υπεράσπισης δεν είχε καν πρόσβαση στο υλικό τη στιγμή της δημοσιοποίησης.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου διευκρίνισε ότι, με βάση τα όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, ο πελάτης του διώκεται αποκλειστικά για το αδίκημα του εμπρησμού, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί περαιτέρω επί της ουσίας πριν από τις επίσημες απολογίες της Τετάρτης.