Ολόκληρη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύσβατη δασώδη περιοχή μεταξύ των οικισμών Καμαριών και Κατσιραίικων Μεθώνης, στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη ένας 46χρονος τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου 2026, στη Μεσσηνία, κατηγορούμενος για εγκατάσταση φυτείας και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μέσα σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο -το οποίο βρισκόταν στον προαύλιο χώρο μίνι μάρκετ- και στην κατοχή του βρέθηκαν 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή αποξηραμένου φυτού (παπάδες), με σκοπό τον δειγματισμό σε υποψήφιους αγοραστές.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 505 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 0,15 έως 1,70 μέτρα, τα οποία καλλιεργούσε ο κατηγορούμενος. Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα όπου διέμενε στη Φοινικούντα, βρέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, ενώ συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 505 δενδρύλλια κάνναβης, 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (παπάδες), 12.000 ευρώ, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αυτοκίνητο και εξοπλισμός καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται πως το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκαν, των δενδρυλλίων κάνναβης που εκριζώθηκαν, καθώς και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος του κατηγορούμενου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και άλλες φορές στο παρελθόν για ίδιες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.