Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Χαρακοπιό της Μεσσηνίας, χθες Πέμπτη (16/10) όταν τραυματίστηκε στο σπίτι της, καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε για να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, καθυστέρησε 45 λεπτά να φτάσει από την Καλαμάτα. Η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε κατά τον χρόνο που μεσολάβησε.

Το τραγικό συμβάν έφερε στη δημοσιότητα ο αντιδήμαρχος Πύλου — Νέστορος Παναγιώτης Μαργιάννης που όπως αναφέρει το Κέντρο Εφημερίας στο ιατρείο της Λογγάς που είναι κοντά στο Χαρακοπιό, χθες Πέμπτη δεν εφημέρευε.

Η σχετική ανάρτηση του Δημάρχου

Ανάλογη ανάρτηση – καταγγελία για το θέμα αυτό έκανε και ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, αναφέροντας σχετικά:

«45 λεπτά της ώρας. Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας. Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαροκοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα. Δεν πρόλαβε. Εδώ και χρόνια πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης. Σε σχετική ερώτησή μου στη Βουλή το 2023 τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, ο τότε Υπουργός Υγείας κος Πλεύρης εξήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Η μοναδική εξέλιξη ήταν η βάρδια ασθενοφόρου στην Ανατολική Πυλία, στο διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους 9 μήνες το ασθενοφόρο είναι περιττό φαίνεται. Πρόκειται για εγκληματική αδιαφορία. Αύριο καταθέτω εκ νέου κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Και τον καλώ να μεριμνήσει άμεσα, πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα».

Πηγή: tharrosnews.gr