Με ορόσημο για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 04/01/2026 στα Μάλγαρα, οι αγρότες παραμένουν ακλόνητοι στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά, κάνοντας όμως κάθε προσπάθεια να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων.

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Από την πλευρά της η κυβέρνηση δια στόματος Παύλου Μαρινάκη περιέγραψε το σχέδιο για να «ανοίξουν» τα μπλόκα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «το Plan B θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε από την πλευρά του ότι γίνονται παράνομες πράξεις, όπως είναι η κατάληψη του δρόμου, και μέχρι τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τη νόμιμη βία για την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από τους δρόμους. Προσέθεσε, όμως, ότι «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, με μια σειρά από διατάξεις ή μπορεί να εκπονηθούν καινούργιες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς

Οι μετακινήσεις για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να πραγματοποιηθούν και πάλι σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας. Οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των αποκλεισμών τις ώρες αιχμής, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν αναστέλλονται.

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις, εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων και αυξημένα μέτρα τροχαίας σε εθνικές οδούς και κόμβους. Το σκηνικό αναμένεται παρόμοιο με εκείνο των Χριστουγέννων, με την ταλαιπωρία να θεωρείται δεδομένη.

Ειδικότερα οι αγρότες ήδη διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, αφήνοντας μία λωρίδα ανοιχτή στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Οι επικαιροποιημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία και την Αστυνομία ανακοινώνονται καθημερινά εδώ.