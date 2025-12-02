Παρά τα αυστηρά πρόστιμα και τις αλλαγές στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η επικινδυνότητα στους δρόμους της Αττικής παραμένει υψηλή, με οδηγούς που συνεχίζουν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ακόμη και ναρκωτικών.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν νέα μέτρα, ειδικά μετά το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας 29χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε μία οικογένεια.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ένας 24χρονος, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του MEGA, τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ. Παράλληλα, αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Μετά το περιστατικό, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξετάζει την εισαγωγή ειδικών συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από την Τροχαία. Η διαδικασία θα γίνεται σε οδηγούς που θα σταματούν σε μπλόκα και θα προκαλούν υποψίες στους αστυνομικούς.

Το τεστ θα γίνεται με μπατονέτα και δείγμα σάλιου, ενώ θα μπορεί να ανιχνεύσει ουσίες όπως κοκαΐνη, ηρωίνη και χασίς.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο οδηγός θα υποβάλλεται και σε αιματολογικό έλεγχο για επιβεβαίωση.

Η ενίσχυση των ελέγχων έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους και στην προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων που συνδέονται με αλκοόλ και ναρκωτικά.