Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίς σήμερα (11/12) το πρωί, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κώστα Τομαρά, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του και ο επιχειρηματίας φίλος του.

Οι δύο συλληφθέντες, αφότου έφυγαν από την Ευελπίδων μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα. Από εκεί θα ξεκινήσει η μεταγωγή τους προς το Δικαστικό Μέγαρο, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ανακρίτριας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνδρα, φίλο του επιχειρηματία, ο οποίος πιθανόν να βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές και βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας ενώ ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας κατηγορούνται για ηθική αυτουργία.

Μέχρι τώρα, τόσο ο ανιψιός όσο και ο επιχειρηματίας αρνούνται πως έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα ίδια πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται, επίσης ως ηθικοί αυτουργοί, και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Τα εντάλματα σύλληψης για τους τρεις ύποπτους εκδόθηκαν έπειτα από εκτεταμένη έρευνα της Ανακρίτριας. Μέσα από τις καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων, την εξέταση των διαθηκών του θύματος, καθώς και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και των τηλεφωνικών επικοινωνιών πριν και μετά το έγκλημα, προέκυψαν στοιχεία που «φωτογράφισαν» την εμπλοκή τους.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, πέρα από εργοδότης του ενός από τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Τομαρά και τον επιστάτη του, ήταν και το πρώτο άτομο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανιψιού, του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, το πρώτο τηλεφώνημα που ζήτησε από τη σύντροφό του να κάνει, –επειδή ο ίδιος ήταν σε κατάσταση σοκ-, ήταν προς τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι. Το τηλεφώνημα έγινε από το κινητό της συντρόφου του, καθώς το δικό του είχε παραμείνει στο χώρο της δολοφονίας.

«Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον Γ., αμέσως μετά την επίθεση ζήτησα από την κοπέλα μου να τον ειδοποιήσει, επειδή εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω από το σοκ. Τον κάλεσε από το δικό της τηλέφωνο, αφού το δικό μου είχε μείνει στο σημείο της δολοφονίας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του.